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Le 7 octobre

Le dernier concert filmé de Queen avec Freddie Mercury sort en IMAX

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 août 2026 16:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Le dernier concert filmé de Queen avec Freddie Mercury sort en IMAX
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le dernier concert filmé de Queen avec Freddie Mercury, intitulé Queen Budapest, enregistré en 1986 lors du Magic Tour, en Hongrie, ressort en IMAX le 7 octobre.

Écoutez Catherine Beauchamp expliquer les raisons derrière ce projet, jeudi, au micro de Gino Chouinard.

C'est le réalisateur Peter Jackson, derrière le Get Back, des Beatles, qui s'est chargé de la restauration des bandes.

Pour sa part, Bryan Adams lance une chanson hommage à Terry Fox, destinée au documentaire Run Terry Run, présenté au TIFF, à Toronto.

Et il en lance une autre, 51st State, une chanson de protestation patriotique adressée à Donald Trump.

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