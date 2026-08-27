Le dernier concert filmé de Queen avec Freddie Mercury, intitulé Queen Budapest, enregistré en 1986 lors du Magic Tour, en Hongrie, ressort en IMAX le 7 octobre.

Écoutez Catherine Beauchamp expliquer les raisons derrière ce projet, jeudi, au micro de Gino Chouinard.

C'est le réalisateur Peter Jackson, derrière le Get Back, des Beatles, qui s'est chargé de la restauration des bandes.

Pour sa part, Bryan Adams lance une chanson hommage à Terry Fox, destinée au documentaire Run Terry Run, présenté au TIFF, à Toronto.

Et il en lance une autre, 51st State, une chanson de protestation patriotique adressée à Donald Trump.