Actualités sportives

Alors que le camp d'entraînement des Jets de Winnipeg approche à grands pas, le gardien Connor Hellebuyck, qui n'a pas connu ses meilleurs moments en série, a publiquement confirmé avoir demandé une transaction pour quitter la formation canadienne.

Les Jets se retrouvent désormais dans une position de négociation extrêmement vulnérable avec un joueur gagnant du trophée Vézina qui ne souhaite plus porter leur chandail.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.