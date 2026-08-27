Actualités sportives

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Situation avec Connor Hellebuyck: «Ça ne sera pas facile pour les Jets»

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Le Québec maintenant

le 27 août 2026 17:02

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Situation avec Connor Hellebuyck: «Ça ne sera pas facile pour les Jets»
Alors que le camp d'entraînement des Jets de Winnipeg approche à grands pas, le gardien Connor Hellebuyck, qui ne connaît pas ses meilleurs moments en série, a publiquement confirmé avoir demandé une transaction pour quitter la formation canadienne. / Tony Gutierrez / The Associated Press

Alors que le camp d'entraînement des Jets de Winnipeg approche à grands pas, le gardien Connor Hellebuyck, qui n'a pas connu ses meilleurs moments en série, a publiquement confirmé avoir demandé une transaction pour quitter la formation canadienne.

Les Jets se retrouvent désormais dans une position de négociation extrêmement vulnérable avec un joueur gagnant du trophée Vézina qui ne souhaite plus porter leur chandail.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Imaginez le pouvoir de négociation que les Jets de Winnipeg viennent de perdre. Là, le gars trois fois gagnant du trophée Vézina dit "Je veux quitter." Ça sera pas facile pour les Jets.»

Jérémie Rainville

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