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Biodiversité et règlements

Une amende de 1 000 $ pour un «pré fleuri» à Gatineau

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2026 08:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Une amende de 1 000 $ pour un «pré fleuri» à Gatineau
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Un citoyen de Gatineau, Jean-François Danis, fait face à une possible amende de 1000 $ en raison de l'aménagement de son terrain.

M. Danis et sa conjointe y ont remplacé le gazon par un pré fleuri regroupant une quarantaine d'espèces de plantes indigènes afin d'encourager la biodiversité et de favoriser les pollinisateurs. Malgré des politiques municipales de plan climat qui préconisent ces initiatives, la Ville lui reproche une infraction au règlement sur les nuisances, fondé sur la hauteur des herbes.

Écoutez Jean-François Danis, citoyen de Gatineau, plaider sa cause, ce vendredi, à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Le débat esthétique et les avis partagés des voisins quant à la présence d'un pré fleuri en zone résidentielle;
  • Les inquiétudes de certains citoyens concernant la présence d'allergènes, d'herbes à puces ou d'insectes comme les tiques;
  • L'impact environnemental négatif de la culture du gazon traditionnel à grands coups d'engrais.

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