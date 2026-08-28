Biodiversité et règlements

Un citoyen de Gatineau, Jean-François Danis, fait face à une possible amende de 1000 $ en raison de l'aménagement de son terrain.

M. Danis et sa conjointe y ont remplacé le gazon par un pré fleuri regroupant une quarantaine d'espèces de plantes indigènes afin d'encourager la biodiversité et de favoriser les pollinisateurs. Malgré des politiques municipales de plan climat qui préconisent ces initiatives, la Ville lui reproche une infraction au règlement sur les nuisances, fondé sur la hauteur des herbes.

Écoutez Jean-François Danis, citoyen de Gatineau, plaider sa cause, ce vendredi, à l'émission Lagacé le matin.

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