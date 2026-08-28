Le monde du baseball est en deuil.
Jacques Doucet, qui a décrit les matchs des Expos de Montréal durant plusieurs décennies, a rendu l'âme à l'âge de 86 ans.
C'est sa fille, Martine, qui a annoncé la triste nouvelle via les réseaux sociaux.
En fin de segment, Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé sont revenus sur le départ de cette figure légendaire de la radiodiffusion.
L'émission a tenu à lui rendre un dernier hommage vibrant en faisant entendre les ultimes mots qu'il a prononcés lors de la toute dernière rencontre des Expos présentés au Stade olympique.