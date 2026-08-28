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À l'âge de 86 ans

Jacques Doucet est décédé

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 28 août 2026 à 10:51

Jacques Doucet est décédé
Jacques Doucet / La Presse Canadienne

Le monde du baseball est en deuil.

Jacques Doucet, qui a décrit les matchs des Expos de Montréal durant plusieurs décennies, a rendu l'âme à l'âge de 86 ans.

C'est sa fille, Martine, qui a annoncé la triste nouvelle via les réseaux sociaux.

À écouter

La voix des Expos n'est plus: «Jacques Doucet a bercé mes étés»

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
6:55

En fin de segment, Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé sont revenus sur le départ de cette figure légendaire de la radiodiffusion.

L'émission a tenu à lui rendre un dernier hommage vibrant en faisant entendre les ultimes mots qu'il a prononcés lors de la toute dernière rencontre des Expos présentés au Stade olympique.

À écouter

Les Alouettes en quête d'une 8e victoire consécutive

Avec

Patrick Lagacé
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Jean-Michel Bourque
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