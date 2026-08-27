Revue de l'actualité

Écoutez Henri Agin survoler l'actualité sportive en compagnie de Louis-Philippe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Le gardien des Jets de Winnipeg, Connor Hellebuyck, demande publiquement à être échangé;
- Hellebuyck a allongé sa liste d'équipe à laquelle il accepterait d'être échangé;
- Cale Makar va officiellement parapher un nouveau contrat avec l'Avalanche du Colorado;
- Trevor Timmins est de retour dans un poste familier avec les Blue Jackets de Columbus;
- Le retour d'un joueur avec le CF Montréal;
- Les Roses sur le point d'établir un record de la Super Ligue du Nord.