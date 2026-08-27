 Aller au contenu
Revue de l'actualité

Connor Hellebuyck demande publiquement à être échangé

par 98.5 Sports

0:00
13:38

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 27 août 2026 21:40

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Henri Agin
Connor Hellebuyck demande publiquement à être échangé
Louis-Philippe Guy / Cogeco Média

Écoutez Henri Agin survoler l'actualité sportive en compagnie de Louis-Philippe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Le gardien des Jets de Winnipeg, Connor Hellebuyck, demande publiquement à être échangé;
  • Hellebuyck a allongé sa liste d'équipe à laquelle il accepterait d'être échangé;
  • Cale Makar va officiellement parapher un nouveau contrat avec l'Avalanche du Colorado;
  • Trevor Timmins est de retour dans un poste familier avec les Blue Jackets de Columbus;
  • Le retour d'un joueur avec le CF Montréal;
  • Les Roses sur le point d'établir un record de la Super Ligue du Nord.

Vous aimerez aussi

Anxiété de performance: Victor Hedman brise le tabou
Le Québec maintenant
Anxiété de performance: Victor Hedman brise le tabou
0:00
6:54
Situation avec Connor Hellebuyck: «Ça ne sera pas facile pour les Jets»
Le Québec maintenant
Situation avec Connor Hellebuyck: «Ça ne sera pas facile pour les Jets»
0:00
6:23
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Nathan Saliba: de Longueuil à Villarreal
Rattrapage
Revue de l'actualité
Nathan Saliba: de Longueuil à Villarreal
Michael Hage va commencer sa saison de hockey au Michigan
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Michael Hage va commencer sa saison de hockey au Michigan
On a retrouvé la coupe Walter
Rattrapage
La Victoire de Montréal le confirme
On a retrouvé la coupe Walter
«Le but, c'est de le réchauffer» -Zachariel Cossette-Leblanc
Rattrapage
Premières minutes pour Alexis Sanchez samedi
«Le but, c'est de le réchauffer» -Zachariel Cossette-Leblanc
«C'est le bon moment pour lui donner ses premières minutes» -Eullaffroy
Rattrapage
Premier entraînement d'Alexis Sanchez
«C'est le bon moment pour lui donner ses premières minutes» -Eullaffroy
Alexis Sanchez a été reçu en grand à l'hôtel de ville de Montréal
Rattrapage
Nouveau joueur désigné du CF Montréal
Alexis Sanchez a été reçu en grand à l'hôtel de ville de Montréal
Ben Shelton conserve son titre au Canada
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
Ben Shelton conserve son titre au Canada
«Ça a été une accumulation d'événements qui ont mené à cette décision»
Rattrapage
Le congédiement de l'entraîneur des Roses
«Ça a été une accumulation d'événements qui ont mené à cette décision»
L'entraîneur Robert Rositoui s'excuse pour la piètre performance des siennes
Rattrapage
Les Roses éliminées du Championnat canadien
L'entraîneur Robert Rositoui s'excuse pour la piètre performance des siennes
Stéphane Richer a téléphoné en privé à Caufield pour le féliciter
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les 50 buts de Cole Caufield
Stéphane Richer a téléphoné en privé à Caufield pour le féliciter
Carey Price joue désormais à la position... d'ailier gauche
Rattrapage
Survol de l'activité sportive
Carey Price joue désormais à la position... d'ailier gauche
Les Roses l'échappent avant la mi-temps face aux Tides
Rattrapage
Faits saillants du sport
Les Roses l'échappent avant la mi-temps face aux Tides
Le Français Arthur Fils critique la surcharge du calendrier de l'ATP
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
Le Français Arthur Fils critique la surcharge du calendrier de l'ATP
L'hécatombe se poursuit à l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Blessé, Félix Auger-Aliassime déclare forfait
L'hécatombe se poursuit à l'Omnium Banque Nationale