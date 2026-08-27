Chronique culturelle

Le nouvel opus de la célèbre franchise de jeux vidéo Grand Theft Auto fait des vagues avant même sa sortie officielle avec une présentation exclusive organisée en collaboration avec la plateforme Netflix.

L'événement attire l'attention des passionnés du monde entier et suscite un engouement majeur dans l'industrie.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud faire le point sur l'événement aux côtés de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et l'animateur Gino Chouinard.

Au-delà de l'engouement et des revenus phénoménaux projetés, la franchise continue de soulever des inquiétudes en raison de son contenu explicite.