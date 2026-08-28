Un hommage vibrant de Jeremy Filosa

Le monde des médias et du baseball est en deuil. La voix emblématique des Expos de Montréal à la radio, Jacques Doucet, s'est éteinte à l'âge de 86 ans.

Écoutez le journaliste et chroniqueur Jeremy Filosa rendre hommage à Jacques Doucet, vendredi.

Très ému par la nouvelle, Jeremy Filosa a tenu à souligner l'immense héritage laissé par le descripteur, qui a rythmé les étés de milliers de Québécois pendant plus de trois décennies.

Il a notamment rappelé l'importance fondamentale de Jacques Doucet dans la création d'un véritable lexique francophone pour le baseball.