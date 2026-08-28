Un hommage vibrant de Jeremy Filosa

Le monde des médias et du baseball est en deuil. La voix emblématique des Expos de Montréal à la radio, Jacques Doucet, s'est éteinte à l'âge de 86 ans.
Écoutez le journaliste et chroniqueur Jeremy Filosa rendre hommage à Jacques Doucet, vendredi.
Très ému par la nouvelle, Jeremy Filosa a tenu à souligner l'immense héritage laissé par le descripteur, qui a rythmé les étés de milliers de Québécois pendant plus de trois décennies.
Il a notamment rappelé l'importance fondamentale de Jacques Doucet dans la création d'un véritable lexique francophone pour le baseball.
«C'est épouvantable que Jacques ne soit pas au Temple de la renommée du baseball aujourd'hui. J'ai moi-même écrit une lettre il y a de ça quelques années au comité, expliquant la gravité de l'état de santé de Jacques et de son immense contribution au baseball. Parce que le baseball en français, ça n'existait pas avant [Jacques Doucet].»