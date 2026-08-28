Tutelle et bureaucratie

Le chroniqueur Carl Marchand expose l'impasse kafkaïenne dans laquelle se trouve Marie-Andrée Girard.

Sa fille Justine, 23 ans et atteinte d'un trouble grave du comportement, vit dans un centre ministériel. Alors qu'elle doit renouveler la tutelle de sa fille d'ici octobre sous peine d'en perdre les droits de gestion médicale, le système exige un rapport psychosocial. Problème : aucun travailleur social n'est assigné à son dossier dans le réseau public, où l'attente est de deux ans, et l'option privée coûte jusqu'à 2800 $.

Écoutez Carl Marchand faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.