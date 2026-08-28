Christine Fréchette en hausse, selon un sondage

La campagne électorale vient à peine d'être lancée qu'un sondage Synopsis-La Presse place pour la première fois la CAQ de Christine Fréchette au premier rang des intentions de vote.

Les Québécois estiment qu'elle ferait d'ailleurs la meilleure première ministre, devant son rival du PQ, Paul St-Pierre Plamondon.

Cette remontée s'explique notamment par un appui accru chez les femmes et les électeurs de 55 ans et plus.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez réagir à ce coup de sonde, vendredi, à Lagacé le matin.