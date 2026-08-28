Les patients l'utilisent de plus en plus

À une époque où l'accès à un médecin de famille relève du défi pour des millions de Canadiens, de plus en plus de patients se tournent vers l'intelligence artificielle comme ChatGPT pour obtenir un autodiagnostic avant même leur consultation.

Cette nouvelle habitude simplifie parfois la prise en charge, mais elle complique souvent le travail des professionnels de la santé, contraints de défaire de faux diagnostics ou de gérer de fausses attentes.

Écoutez le Dr Jean-Joseph Condé, médecin de famille à Val-d’Or et porte-parole francophone de l’Association médicale canadienne, réagir à Lagacé le matin vendredi.