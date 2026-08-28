L'actualité politique haute en couleurs

Les décorations de Noël sont sorties chez Costco, ce qui coïncide étrangement avec la tempête de neige qui déferle dans l'actualité politique.

De manière humoristique, le chroniqueur Frédéric Labelle commente la saga Vincent Marissal, un sacre de Bernard Drainville ainsi qu'une vidéo sous le thème «Saviez-vous que» de la candidate indépendante Sona Lakhoyan Olivier.

Écoutez les humeurs de Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux à Lagacé le matin, ce vendredi.

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