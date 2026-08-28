Alors que les Alouettes de Montréal tentent de décrocher une huitième victoire consécutive contre les Blue Bombers de Winnipeg, l'ancien joueur Bruno Heppell qualifie l'équipe de « la plus explosive et le fun à regarder jouer ».

Il souligne les performances historiques du quart-arrière Davis Alexander tout en mettant en garde contre le risque de se qualifier trop rapidement pour les éliminatoires.

Il commente également les récentes données sur l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) dans la NFL, saluant l'évolution des pratiques d'entraînement et des équipements de protection.

Écoutez Bruno Heppell, analyste sportif, faire le point avec l'équipe du matin, ce vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.