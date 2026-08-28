Les anecdotes de mononc'Luc

À l'occasion de sa chronique, Luc Ferrandez aborde la lutte contre le décrochage scolaire en s'intéressant au parcours des jeunes en difficulté dans le système d'enseignement.

Il raconte comment son passage à l'école privée lui a fait découvrir un environnement plus paisible, loin des conflits de son école primaire publique.

C'est ensuite grâce à l'influence de professeurs passionnants à l'UQAM qu'il a développé un amour profond pour la lecture et les histoires de révolutions.

Écoutez Luc Ferrandez, chroniqueur et animateur au 98.5, partager son parcours scolaire, ce vendredi, à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés