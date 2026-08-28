Nouveau sondage Synopsis-La Presse

Au lendemain du déclenchement officiel de la campagne électorale au Québec, le plus récent sondage Synopsis publié dans La Presse montre une lutte extrêmement serrée.

Le Parti québécois (PQ) récolte 28 % des intentions de vote (-2 %), alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) grimpe à 27 %, une hausse spectaculaire de 7 points.

De son côté, le Parti libéral du Québec (PLQ) chute au troisième rang à 20 % (-6 %).

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.