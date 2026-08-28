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Élections 2026

Promesses électorales et finances publiques: les partis en ont-ils les moyens?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Promesses électorales et finances publiques: les partis en ont-ils les moyens?
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

En ce début de campagne électorale, le chroniqueur économique Alexandre Leblond se penche sur la capacité financière des partis politiques à honorer leurs futures promesses.

Dans un contexte fiscal particulièrement serré, l'économiste rappelle les propos de l'expert de l'Université de Sherbrooke, le professeur Luc Godbout, soulignant que le portrait des finances publiques n'offre actuellement aucune marge de manœuvre pour des engagements financiers coûteux.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond analyser les finances publiques et les promesses électorales, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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