Le gardien vedette des Jets de Winnipeg, Connor Hellebuyck, a rendu publique sa volonté de ne plus jouer au Canada, confirmant ce qui était jusqu'ici un secret de polichinelle.

Cette décision s'inscrit dans un courant de plus en plus marqué et préoccupant de joueurs américains qui cherchent à réintégrer des équipes établies aux États-Unis.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser la situation à l'émission Lagacé le matin vendredi.

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