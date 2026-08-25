Lors des Jeux mondiaux de robots humanoïdes, tenus à Pékin, un robot a établi un nouveau record du 100 mètres en 8,86 secondes, surpassant le record d’Usain Bolt, qui est 9,58 secondes, depuis 2009.

Écoutez à ce sujet Mathieu Roy, chroniqueur techno, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Roy souligne l’évolution rapide de la technologie, avec 2000 robots, 51 disciplines et seize pays participants.

Il évoque l’intégration de l’intelligence artificielle avancée, la compétition, les applications potentielles dans le sport, et les débats sur la nature sportive de ces événements.