Contre-attaque aux tarifs américains

Le premier ministre Mark Carney s’apprête à dévoiler, mardi, la contre-attaque tarifaire du Canada à l’endroit des États-Unis.

De nouvelles mesures de soutien aux travailleurs et aux industries seront notamment annoncées.

Écoutez Dimitri Soudas, chroniqueur politique, partager des détails sur cette annonce au micro de Patrick Lagacé, mardi.