Contre-attaque aux tarifs américains

Le premier ministre Mark Carney s’apprête à dévoiler, mardi, la contre-attaque tarifaire du Canada à l’endroit des États-Unis.
De nouvelles mesures de soutien aux travailleurs et aux industries seront notamment annoncées.
Écoutez Dimitri Soudas, chroniqueur politique, partager des détails sur cette annonce au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«C’est quand même une importante offensive, les contre-mesures tarifaires seront dollar pour dollar. [...] Les nouvelles mesures vont s’ajouter aux 25 milliards de dollars de soutien que le gouvernement a déjà accordés. [...] Si on ne riposte pas dollar pour dollar, on est en train d’envoyer un message de faiblesse.»
Dimitri Soudas et Patrick Lagacé discutent également de la volonté de Donald Trump de renommer la lac Ontario pour lac «Amérique» et de la chicane avec le premier ministre ontarien Doug Ford.
«Moi, je veux rebaptiser la Floride pour... Québec du Sud.»