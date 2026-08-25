Décès dans la NFL des suites des commotions

Une étude du British Medical Medicine Journal révèle que 25 % des joueurs de la NFL décédés entre 2016 et 2021 souffraient de traumatisme crânien chronique, une pathologie neurodégénérative liée à l’accumulation de coups à la tête.

Écoutez à ce sujet, Louis de Beaumont, neuropsychologue clinicien au Centre de recherche de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec Meeker Guerrier.

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