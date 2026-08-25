Décès dans la NFL des suites des commotions

Une étude du British Medical Medicine Journal révèle que 25 % des joueurs de la NFL décédés entre 2016 et 2021 souffraient de traumatisme crânien chronique, une pathologie neurodégénérative liée à l’accumulation de coups à la tête.
Écoutez à ce sujet, Louis de Beaumont, neuropsychologue clinicien au Centre de recherche de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Des statistiques effarantes pour la NFL en raison des coups à la tête;
- Louis de Beaumont souligne l’importance d’améliorer les équipements, les règlements et la déclaration des commotions cérébrales;
- Il rappelle les bénéfices du sport et la nécessité de le sécuriser.