Bourse de 1 M$

Le duo tchèque formé de Karolina Muchova et Jakub Mensik a remporté la finale du double mixte US Open.

Le tournoi proposait un format revampé pour segment du tournoi, avec à la clé une bourse de 1 million de dollars pour les vainqueurs.

Le tirage du tournoi en simple se déroule ce jeudi. Le Québécois Félix Auger-Aliassime sera la troisième tête de série derrière Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.

De son côté, Alexis Galarneau a plié bagage lors du deuxième match de la séance de qualification.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque faire le survol de l'actualité sportive, jeudi matin, au micro de Patrick Lagacé.