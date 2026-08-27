Bourse de 1 M$

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US Open: Karolina Muchova et Jakub Mensik champions en double

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
US Open: Karolina Muchova et Jakub Mensik champions en double
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le duo tchèque formé de Karolina Muchova et Jakub Mensik a remporté la finale du double mixte US Open.

Le tournoi proposait un format revampé pour segment du tournoi, avec à la clé une bourse de 1 million de dollars pour les vainqueurs.

Le tirage du tournoi en simple se déroule ce jeudi. Le Québécois Félix Auger-Aliassime sera la troisième tête de série derrière Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.

De son côté, Alexis Galarneau a plié bagage lors du deuxième match de la séance de qualification.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque faire le survol de l'actualité sportive, jeudi matin, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés:

  • Les Blue Jays maintiennent l'espoir d'une place en séries;
  • Le match des étoiles de la NFL, le Pro Bowl, remplacé par un gala;
  • NBA: Bennedict Mathurin se joint au Pelicans.

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