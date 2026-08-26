Match présenté à Québec

L’équipe nationale canadienne masculine de basketball affrontera l’Argentine, à Québec, lundi, lors de la deuxième fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2027 au Qatar, après un match contre le Panama.
Écoutez le spécialiste de basketball du Réseau Cogeco, Maxim P. Paquet, au micro de Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Déception: l’équipe canadienne compte peu de joueurs de la NBA;
- Le Canada joue à Québec et Benédict Mathurin n'y sera pas;
- L'entraîneur du Canada veut un engagement de trois ans de ses joueurs;
- Bénédict Mathurin a signé un contrat avec La Nouvelle-Orléans;
- ainsi que des enjeux d’engagement, de chimie d’équipe et du leadership de Gordon Herbert.