Match présenté à Québec

L’équipe nationale canadienne masculine de basketball affrontera l’Argentine, à Québec, lundi, lors de la deuxième fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2027 au Qatar, après un match contre le Panama.

Écoutez le spécialiste de basketball du Réseau Cogeco, Maxim P. Paquet, au micro de Meeker Guerrier.

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