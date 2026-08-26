Les commotions cérébrales au football

Impossible d'être un joueur de football en Amérique du Nord et de ne pas être préoccupé par la plus récente étude qui fait état du danger et de la fréquence des commotions cérébrales.

Et Alexandre Gagné n'est pas indifférent.

Écoutez Alexandre Gagné, secondeur des Alouettes de Montréal, au micro des Alouettes de Montréal, avec Meeker Guerrier.

Les joueurs des Alouettes, sans surprise, en parlent entre eux.