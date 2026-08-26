Les commotions cérébrales au football

Impossible d'être un joueur de football en Amérique du Nord et de ne pas être préoccupé par la plus récente étude qui fait état du danger et de la fréquence des commotions cérébrales.
Et Alexandre Gagné n'est pas indifférent.
Écoutez Alexandre Gagné, secondeur des Alouettes de Montréal, au micro des Alouettes de Montréal, avec Meeker Guerrier.
Les joueurs des Alouettes, sans surprise, en parlent entre eux.
«Ça reste un point d'interrogation qui pèse autour du sport. Et le sport évolue beaucoup. Entre joueurs, c'est sûr qu'on s'en parle, mais en même temps, on connaît les risques du métier. Inévitablement, tu ne joues pas en pensant avoir la crainte de, peut-être, te casser quelque chose, te déchirer un ligament ou même d'avoir des commotions cérébrales.»
Les autres sujets discutés
- On parle du prochain match des Alouettes, vendredi, contre les Blue Boomers, à Winnipeg;
- L’importance de la discipline pour éviter les pénalités;
- Gagné partage le record de plaqués sur unités spéciales avec Chip Cox.