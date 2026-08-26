Le problème, vu par Marc-Antoine Dequoy

L'étude parue dans le British Medical Journal qui souligne qu'un joueur sur quatre de la NFL décédé entre 2016 et 2021 souffrait d'une maladie cérébrale dégénérative a fait des vagues.

Écoutez l'ancien joueur des Alouettes de Montréal et actuel joueur de football sans contact Marc-Antoine Dequoy à ce sujet avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Marc-Antoine Dequoy salue cette étude, mais il nuance les statistiques. La cause de décès n'est pas l'ETC dans tous les cas;

Les joueurs décédés dans l'étude étaient âgés en moyenne de 70 ans au moment de leur mort, ce qui implique qu'ils ont joué au football durant les années 1960 aux années 1980.

«Je ne sais pas si tu le sais, mais l'équipement dans ce temps-là, comparé à maintenant (...) et nos casques incroyables au niveau de la protection... L'évolution est là. Tu n'es quand même pas à l'abri d'un coup à la tête parce qu'une commotion, ça reste une commotion, et c'est comme ça que l'ETC se développe», dit-il.

Il souligne l’importance de ne pas céder à la peur, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts de prévention et de protection dans le football.