Début de la campagne provinciale

En ce jeudi, premier jour de la campagne électorale, les affiches des différents partis politiques ont envahi le paysage québécois.

Mais est-ce vraiment nécessaire pour se faire connaître, étant donné la présence des nouvelles technologies et des réseaux sociaux? Et pourquoi les partis y mettent-ils tant d'énergie?

Écoutez le stratège politique Luc Ouellet faire le point sur la question des pancartes électorales, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.