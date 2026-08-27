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Début de la campagne provinciale

Pancartes électorales: «Ça démontre un niveau d'organisation»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 août 2026 15:29

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Pancartes électorales: «Ça démontre un niveau d'organisation»
Les pancartes, comme celle d'Éric Duhaime dans le comté de Bellechasse, ont fait leur apparition. / Philip Rodrigue-Comeau / Cogeco Nouvelles

En ce jeudi, premier jour de la campagne électorale, les affiches des différents partis politiques ont envahi le paysage québécois.

Mais est-ce vraiment nécessaire pour se faire connaître, étant donné la présence des nouvelles technologies et des réseaux sociaux? Et pourquoi les partis y mettent-ils tant d'énergie?

Écoutez le stratège politique Luc Ouellet faire le point sur la question des pancartes électorales, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«La visibilité que procurent les pancartes est importante parce qu'elle démontre un niveau d'organisation. Hier, tous les partis s'activaient ou presque à mettre les pancartes. Si vous n'êtes pas bien organisés, vos pancartes arrivent quelques semaines après. Ça envoie un signal que vous n’êtes pas bien organisés.»

Luc Ouellet

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