Après Bordeaux et Aix-en-Provence

Après s'être implantée en France avec des établissements à Bordeaux et à Aix-en-Provence, la chaîne québécoise La Cage – Brasserie sportive s'attaque désormais au marché britannique en ouvrant un restaurant de 220 places à Londres.
Le concept sera toutefois un peu plus raffiné, puisque le menu du restaurant offrira aussi des déjeuners à ses clients.
Ce projet marque la première étape d'une stratégie d'expansion majeure visant le reste du Canada et l'Europe d'ici 2027.
Écoutez Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Grandio, propriétaire de La Cage, faire le point jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Ils n'ont pas ça en Europe, un concept comme La Cage. C'est surtout une porte d'entrée pour le développement en Europe. On a trouvé un site exceptionnel, on a été accompagnés par des gens que je connais là-bas et donc on a décidé de faire le grand saut. On ouvre le vendredi prochain officiellement au public.»