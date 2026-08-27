Après Bordeaux et Aix-en-Provence

Après s'être implantée en France avec des établissements à Bordeaux et à Aix-en-Provence, la chaîne québécoise La Cage – Brasserie sportive s'attaque désormais au marché britannique en ouvrant un restaurant de 220 places à Londres.

Le concept sera toutefois un peu plus raffiné, puisque le menu du restaurant offrira aussi des déjeuners à ses clients.

Ce projet marque la première étape d'une stratégie d'expansion majeure visant le reste du Canada et l'Europe d'ici 2027.

Écoutez Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Grandio, propriétaire de La Cage, faire le point jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.