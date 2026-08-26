Plateformes considérées addictives

Poursuivi en Californie par une quarantaine d’États américains qui lui réclamaient près de 200 milliards de dollars pour avoir rendu ses plateformes addictives chez les mineurs, le géant Meta a finalement conclu un accord à l’amiable.

L'entreprise accepte de verser 16,7 milliards de dollars et d'implanter un «mode ado» assorti de limitations pour les utilisateurs de moins de 18 ans, tout en évitant toute reconnaissance formelle de responsabilité. Est-ce suffisant et satisfaisant?

Écoutez le chroniqueur Philippe Lacroix faire le point mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.