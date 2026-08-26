Dans le quartier Griffintown

Un laboratoire clandestin de fentanyl vient d’être démantelé dans un condo d’une tour de Griffintown. Cinquante personnes évacuées et deux arrestations ont été effectuées.

Écoutez à ce sujet Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, avec l'animateur Gino Chouinard.

L'opération a été menée par l'unité des stupéfiants de la section des enquêtes en collaboration avec la Sûreté du Québec, les services de sécurité incendie de Montréal, Urgence santé et Santé Canada.

Pourquoi autant d'intervenants?