Marathon de 39 jours

La journée de jeudi marque le début d'un long marathon électoral de 39 jours au Québec, et les chefs de parti se lancent sur le terrain dans le but de convaincre les électeurs.

Si la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, cherche à mettre l'accent sur la situation économique et les tarifs de Donald Trump, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, mise sur le désir de changement des électeurs.

Entre les stratégies d'image de la CAQ et les risques entourant le discours référendaire du PQ, les formations politiques font face à des défis colossaux pour convaincre la population.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau faire présenter sa comparaison entre la campagne électorale et les séries de la coupe Stanley, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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