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Marathon de 39 jours

Campagne électorale: la coupe Stanley des partis politiques

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 août 2026 16:27

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Campagne électorale: la coupe Stanley des partis politiques
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La journée de jeudi marque le début d'un long marathon électoral de 39 jours au Québec, et les chefs de parti se lancent sur le terrain dans le but de convaincre les électeurs.

Si la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, cherche à mettre l'accent sur la situation économique et les tarifs de Donald Trump, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, mise sur le désir de changement des électeurs. 

Entre les stratégies d'image de la CAQ et les risques entourant le discours référendaire du PQ, les formations politiques font face à des défis colossaux pour convaincre la population.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau faire présenter sa comparaison entre la campagne électorale et les séries de la coupe Stanley, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Quelques sujets abordés: 

  • Les défis des différentes formations politiques;
  • Le coût des élections.

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