La candidate conservatrice dans la circonscription de Montmorency, Marie-Josée Hélie, tiendrait des propos «hors consensus» sur les vaccins, révèle notre chroniqueur, Mathieu Boivin.
Selon elle, on voudrait nous «imposer» la vaccination parce qu'il y a «de l'argent à faire» et que certains s'enrichissent dans le processus.
Toujours selon ses propos rapportés à Mathieu Boivin, les tentatives de vacciner toute la population de force serait «génocidaire».
Écoutez le chroniqueur politique, Mathieu Boivin, expliquer cette polémique au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.
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