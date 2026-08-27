La candidate conservatrice dans la circonscription de Montmorency, Marie-Josée Hélie, tiendrait des propos «hors consensus» sur les vaccins, révèle notre chroniqueur, Mathieu Boivin.

Selon elle, on voudrait nous «imposer» la vaccination parce qu'il y a «de l'argent à faire» et que certains s'enrichissent dans le processus.

Toujours selon ses propos rapportés à Mathieu Boivin, les tentatives de vacciner toute la population de force serait «génocidaire».

Écoutez le chroniqueur politique, Mathieu Boivin, expliquer cette polémique au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.