Propos validant la version canadienne

Le président américain Donald Trump a admis mercredi, auprès d'un journaliste de CNN, avoir formulé des exigences de dernière minute dans le cadre des négociations avec le Canada.

Ces propos valident ainsi la version canadienne des faits quant à la responsabilité de l'administration américaine dans cet échec.

Écoutez la spécialiste en politique américaine Valérie Beaudoin faire le point, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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