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Le défenseur du Lightning a raconté son histoire

Anxiété de performance: Victor Hedman brise le tabou

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2026 16:54

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Anxiété de performance: Victor Hedman brise le tabou
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Victor Hedman, a brisé le tabou entourant la santé mentale chez les athlètes professionnels en révélant avoir souffert d'anxiété de performance la saison dernière.

Limité à 33 matchs en raison d'une blessure au coude, le défenseur vedette a expliqué que le doute et la pression de performer l'ont paralysé à son retour au jeu.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville discuter de cette prise de parole qui met en lumière la charge mentale extrême et le stress constant auxquels font face les sportifs professionnels, mercredi, au micro de Gino Chouinard.

Aussi dans cette chronique:

  • Jérémie Rainville raconte sa propre histoire avec l'anxiété alors qu'il était athlète

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