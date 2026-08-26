Le défenseur du Lightning a raconté son histoire

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Victor Hedman, a brisé le tabou entourant la santé mentale chez les athlètes professionnels en révélant avoir souffert d'anxiété de performance la saison dernière.

Limité à 33 matchs en raison d'une blessure au coude, le défenseur vedette a expliqué que le doute et la pression de performer l'ont paralysé à son retour au jeu.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville discuter de cette prise de parole qui met en lumière la charge mentale extrême et le stress constant auxquels font face les sportifs professionnels, mercredi, au micro de Gino Chouinard.

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