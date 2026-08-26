Parcours de la chanteuse

L'artiste québécoise Louise Forestier se confie sur la création du documentaire Vieille Corneille, réalisé par Martin Villeneuve.

Tourné à l'aide de seulement cinq IPhone, ce projet plonge les spectateurs dans l'univers de l'artiste.

L'icône de la chanson aborde sans détour les thèmes de la liberté, de la solitude, du vieillissement et de son combat contre le cancer de la mâchoire, tout en évoquant en toute sérénité son acceptation de la mort.

Écoutez la chanteuse et comédienne Louise Forestier parle de ce documentaire, mercredi, au micro de Gino Chouinard.