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Parcours de la chanteuse

«Vieille Corneille»: Louise Forestier se livre dans un documentaire intimiste

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2026 16:45

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Vieille Corneille»: Louise Forestier se livre dans un documentaire intimiste
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'artiste québécoise Louise Forestier se confie sur la création du documentaire Vieille Corneille, réalisé par Martin Villeneuve.

Tourné à l'aide de seulement cinq IPhone, ce projet plonge les spectateurs dans l'univers de l'artiste.

L'icône de la chanson aborde sans détour les thèmes de la liberté, de la solitude, du vieillissement et de son combat contre le cancer de la mâchoire, tout en évoquant en toute sérénité son acceptation de la mort.

Écoutez la chanteuse et comédienne Louise Forestier parle de ce documentaire, mercredi, au micro de Gino Chouinard.

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