Dépendance aux réseaux sociaux

Le géant Meta en est venu à un accord à l’amiable majeur avec 48 États américains, en lien avec un procès sur la dépendance des adolescents aux réseaux sociaux.

L'entreprise versera entre 17 et 18 milliards de dollars sur dix ans pour régler des poursuites concernant la violation des lois sur la protection de la vie privée et la sécurité des jeunes sur ses plateformes.

En plus de cette somme, Meta s'engage à ajouter des mesures de prévention et de protection pour ses utilisateurs mineurs.

Écoutez Bruno Guglielminetti, spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, discuter de cette entente, mercredi, à La commission.