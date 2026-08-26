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Dépendance aux réseaux sociaux

Procès Meta: 17 milliards $ dans une entente à l'amiable

par 98.5

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11:27

Entendu dans

La commission

le 26 août 2026 13:10

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Procès Meta: 17 milliards $ dans une entente à l'amiable
L’accord impose à Facebook et Instagram des limites d’utilisation pour les moins de 18 ans, la suppression des algorithmes personnalisés, un couvre-feu nocturne, et des notifications restreintes, marquant un changement de paradigme pour la sécurité des jeunes. / Adobe Stock

Le géant Meta en est venu à un accord à l’amiable majeur avec 48 États américains, en lien avec un procès sur la dépendance des adolescents aux réseaux sociaux.

L'entreprise versera entre 17 et 18 milliards de dollars sur dix ans pour régler des poursuites concernant la violation des lois sur la protection de la vie privée et la sécurité des jeunes sur ses plateformes. 

En plus de cette somme, Meta s'engage à ajouter des mesures de prévention et de protection pour ses utilisateurs mineurs.

Écoutez Bruno Guglielminetti, spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, discuter de cette entente, mercredi, à La commission.

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