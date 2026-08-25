Astuces «santé» virales, ce qu'en dit la science

Ruban adhésif sur la bouche pour mieux dormir, sauts répétés au réveil pour «activer la lymphe»…

Les tendances bien-être déferlent sur TikTok, promettant teint éclatant et santé optimale!

Mais qu’en est-il vraiment?

Andréanne Théberge démystifie ces pratiques virales sans filtre.

Derrière le buzz des influenceurs et les promesses séduisantes se cachent souvent de simples stratégies commerciales, voire de vrais risques pour la santé.

Écoutez Andréanne Théberge expliquer le tout, lors de sa chronique santé et bien-être, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.