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Astuces «santé» virales, ce qu'en dit la science

Ruban adhésif buccal pour dormir, des «sauts japonais» au réveil?

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 25 août 2026 11:20

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Andréanne Théberge
Andréanne Théberge
Ruban adhésif buccal pour dormir, des «sauts japonais» au réveil?
Andréanne Théberge / Cogeco Média

Ruban adhésif sur la bouche pour mieux dormir, sauts répétés au réveil pour «activer la lymphe»…

Les tendances bien-être déferlent sur TikTok, promettant teint éclatant et santé optimale!

Mais qu’en est-il vraiment?

Andréanne Théberge démystifie ces pratiques virales sans filtre.

Derrière le buzz des influenceurs et les promesses séduisantes se cachent souvent de simples stratégies commerciales, voire de vrais risques pour la santé. 

Écoutez Andréanne Théberge expliquer le tout, lors de sa chronique santé et bien-être, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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