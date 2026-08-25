Annonce du gouvernement

Le gouvernement canadien annonce sa riposte aux droits de douane de 50% imposés par le président américain Donald Trump.

En conférence de presse, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé que cette réponse serait «au dollar et au taux près». Il ne s'agit toutefois pas d'une escalade dans cette crise, puisque les mêmes produits touchés par les tarifs américains, notamment l'acier, l'aluminium et les produits laitiers, ont été ciblés pour cette riposte.

Il qualifie «d'injustes et innacceptables» les politiques tarifaires des États-Unis à l'égard du Canada et appelle à l'unité canadienne face à cette crise.

Écoutez Dimitri Soudas, analyste politique, et Marc-André Sabourin, chef bureau affaires et économie au magazine L’Actualité, analyser la riposte canadienne aux tarifs américains, mardi, à l'Instinct Marie-Eve.