 Aller au contenu
Annonce du gouvernement

Tarifs: la riposte canadienne sera «au dollar et au taux près»

par 98.5

0:00
27:54

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 25 août 2026 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Tarifs: la riposte canadienne sera «au dollar et au taux près»
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le gouvernement canadien annonce sa riposte aux droits de douane de 50% imposés par le président américain Donald Trump.

En conférence de presse, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé que cette réponse serait «au dollar et au taux près». Il ne s'agit toutefois pas d'une escalade dans cette crise, puisque les mêmes produits touchés par les tarifs américains, notamment l'acier, l'aluminium et les produits laitiers, ont été ciblés pour cette riposte.

Il qualifie «d'injustes et innacceptables» les politiques tarifaires des États-Unis à l'égard du Canada et appelle à l'unité canadienne face à cette crise.

Écoutez Dimitri Soudas, analyste politique, et Marc-André Sabourin, chef bureau affaires et économie au magazine L’Actualité, analyser la riposte canadienne aux tarifs américains, mardi, à l'Instinct Marie-Eve.

«Je dirais que la riposte du gouvernement est calibrée. Ce n'est pas une escalade maximale. L'escalade maximale, c'est la potasse, c'est l'énergie, c'est les minéraux critiques. Le message que ça envoie au gouvernement Trump, comme l'a dit le ministre des Finances, c'est qu'on va se tenir debout.»

Dimitri Soudas

Vous aimerez aussi

Trump veut renommer le lac Ontario en «lac de l'Amérique»
La commission
Trump veut renommer le lac Ontario en «lac de l'Amérique»
0:00
7:25
Guerre tarifaire: comment «boycotter intelligemment» les produits américains
La commission
Guerre tarifaire: comment «boycotter intelligemment» les produits américains
0:00
20:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Est-ce plus difficile d'accumuler du patrimoine aujourd'hui?
Rattrapage
Économie et justice
Est-ce plus difficile d'accumuler du patrimoine aujourd'hui?
Ruban adhésif buccal pour dormir, des «sauts japonais» au réveil?
Rattrapage
Astuces «santé» virales, ce qu'en dit la science
Ruban adhésif buccal pour dormir, des «sauts japonais» au réveil?
Approvisionnement d'électricité au É-U: l'idée d'une taxe de 25% fait du chemin
Rattrapage
Guerre tarifaire
Approvisionnement d'électricité au É-U: l'idée d'une taxe de 25% fait du chemin
Boycott des produits américains: une distinction importante à faire
Rattrapage
Jusqu’où êtes-vous prêts à aller?
Boycott des produits américains: une distinction importante à faire
Des détectives psychiques pour enquêter sur des disparitions
Rattrapage
Méthode fiable?
Des détectives psychiques pour enquêter sur des disparitions
Et si votre patron payait vos sorties au resto le midi?
Rattrapage
Des tickets-restaurant...
Et si votre patron payait vos sorties au resto le midi?
Tous savoir sur les véhicules automones et l'aide à la conduite
Rattrapage
Nouvelle technologie sur les routes
Tous savoir sur les véhicules automones et l'aide à la conduite
Négociations rompues avec les États-Unis: quelle est la suite?
Rattrapage
Droits de douane
Négociations rompues avec les États-Unis: quelle est la suite?
Comment le Canada peut-il se sortir de cette guerre tarifaire?
Rattrapage
Stratégie commerciale
Comment le Canada peut-il se sortir de cette guerre tarifaire?
Zoothérapie, deuil et anecdotes de passeport: le retour du Boys Club
Rattrapage
Le Boys club
Zoothérapie, deuil et anecdotes de passeport: le retour du Boys Club
Émotions dans le couple: «Est-ce qu'on est capable de pleurer devant l'autre»
Rattrapage
Les différents types de larmes
Émotions dans le couple: «Est-ce qu'on est capable de pleurer devant l'autre»
Ajustements et renouvellements: ce qui change en pharmacie dès le 9 décembre
Rattrapage
Élargissement des actes permis aux pharmaciens
Ajustements et renouvellements: ce qui change en pharmacie dès le 9 décembre
Boycott des vins américains: «Sommes-nous prêts à perdre le huit millions?»
Rattrapage
Sondage
Boycott des vins américains: «Sommes-nous prêts à perdre le huit millions?»
Récidiviste d'excès de vitesse: «On ne peut rien faire pour enlever leur permis»
Rattrapage
Une tragédie évitable relance le débat
Récidiviste d'excès de vitesse: «On ne peut rien faire pour enlever leur permis»