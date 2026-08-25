Guerre tarifaire

Jusqu'où les provinces seront-elles prêtes à aller pour riposter aux États-Unis? Couper l'approvisionnement en électricité? Les minéraux? Le pétrole?

Le chroniqueur Stéphane Gendron ne croit pas que le premier ministre ontarien, Doug Ford, passera de la parole aux actes, malgré ses sorties bouillantes dans les médias.

Au-delà d'une coupe complète des exportations d'électricité vers le sud, l'idée d'appliquer une taxe de 25% sur l'énergie semble faire du chemin dans l'opinion publique.

La question demeure: si les rôles étaient inversés, Donald Trump hésiterait-il à couper l'électricité au Canada?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.