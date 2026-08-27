Elle souhaite en faire la question de l'urne

La cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, estime que Donald Trump, le président américain, est son adversaire dans la compagne électorale.
C'est ce qu'elle a déclaré, jeudi, quelques minutes après avoir déclenché les élections.
Écoutez Louis Lacroix, chef de bureau politique de Cogeco à l’Assemblée nationale, détailler le tout, jeudi midi, à La commission.
«On veut essayer de profiter du contexte actuel à la CAQ pour démontrer que madame Fréchette est une femme aguerrie [...] Et elle dit être la plus préparée pour naviguer dans une tempête. Alors on essaie de recentrer le message sur le risque que représente cette guerre commerciale pour les Québécois et pour les entreprises québécoises.»
Autre sujet abordé
- Le candidat libéral dans Rimouski doit être retiré en raison de «comportements inacceptables».