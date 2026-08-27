Elle souhaite en faire la question de l'urne

La cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, estime que Donald Trump, le président américain, est son adversaire dans la compagne électorale.

C'est ce qu'elle a déclaré, jeudi, quelques minutes après avoir déclenché les élections.

Écoutez Louis Lacroix, chef de bureau politique de Cogeco à l’Assemblée nationale, détailler le tout, jeudi midi, à La commission.