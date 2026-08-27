Élection provinciale

Comment le reste du Canada perçoit-il la campagne électorale québécoise qui débute aujourd'hui?

Selon Dimitri Soudas, Ottawa suivra attentivement la campagne électorale, alors que la guerre tarifaire avec les États-Unis bat son plein.

L'analyste aborde également le rapprochement politique entre Mark Carney et Christine Fréchette, qui ont procédé à plusieurs annonces communes au cours des dernières semaines.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, jeudi, à Lagacé le matin.