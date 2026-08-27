Élection provinciale

Comment le reste du Canada perçoit-il la campagne électorale québécoise qui débute aujourd'hui?
Selon Dimitri Soudas, Ottawa suivra attentivement la campagne électorale, alors que la guerre tarifaire avec les États-Unis bat son plein.
L'analyste aborde également le rapprochement politique entre Mark Carney et Christine Fréchette, qui ont procédé à plusieurs annonces communes au cours des dernières semaines.
Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, jeudi, à Lagacé le matin.
«Le gouvernement canadien ne se demande pas qui va administrer les hôpitaux, les écoles. La question que se pose à Ottawa c'est : Qui occupera la chaise du Québec à la prochaine réunion des premiers ministres, lorsque Donald Trump frappera de nouveau?»
L'analyste invite également les auditeurs à mettre à leur agenda le débat économique de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui sera diffusé sur les ondes du Réseau Cogeco, le 24 septembre prochain.