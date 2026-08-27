Demandes aux partis politiques

En ce début de campagne électorale, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, présente ses demandes aux formations politiques.

Rappelant que la métropole génère 55 % du PIB et regroupe 40 % des emplois du Québec, elle insiste sur l'importance d'adopter un véritable « Réflexe Montréal » dans la prise de décision afin de soutenir le développement de la province. Au-delà des gains politiques sur l'île, elle demande aux partis de penser avant tout aux enjeux qui touchent la métropole.

Parmi les priorités ciblées par la mairesse figurent l'itinérance, le logement, la réfection des infrastructures et la sécurité publique.

Elle demande également un financement récurrent ainsi que la création de trois centres d’intervention d’urgence en santé mentale.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, présenter ses demandes aux formations politiques, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.