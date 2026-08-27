362 décès confirmés

Une catastrophe d'une violence inouïe a frappé le Népal, mercredi, lorsqu'une coulée de boue destructrice, déclenchée par un séisme et la rupture d’un glacier à 5 000 mètres d’altitude, a enseveli plusieurs villages, faisant un bilan tragique de 362 morts et de plus de 1 000 disparus, dont 25 Canadiens, selon les autorités locales.

Ce genre de phénomène serait somme toute assez courant, selon le glaciologue Sylvain Coutterand, mais ferait rarement autant de victimes.

Écoutez Sylvain Coutterand, glaciologue et géomorphologue, expliquer ce phénomène, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.