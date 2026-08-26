Tensions commerciales avec les États-Unis

Punir les Américains pour les tensions commerciales en leur imposant de plus importants tarifs pour l'électricité d'Hydro-Québec serait une très mauvaise idée, selon Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM.

C'est l'avis qu'il exprime dans une très récente chronique qu'il a fait paraitre dans La Presse. Mais quelles seraient donc les répercussions d'une telle décision?

Écoutez l'expert en énergie au CÉRIUM, faire le point mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.