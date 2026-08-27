Retrait de sa candidature

Vincent Marissal a retiré sa candidature pour le Parti Québécois dans Taschereau après qu'il ait été révélé qu'il utilisait son logement de Québec, financé par l'Assemblée nationale, sur une plateforme d'échange de maisons.

L'élu accumulait ainsi des points pour voyager en Europe. Selon Luc Ferrandez, si l'ancien journaliste s'est fait prendre, c'est qu'il a fait preuve de gourmandise.

Il ajoute que, bien que la manœuvre n'ait causé aucune perte financière directe pour l'État, des frictions avec les voisins et le syndicat de copropriété ont mené à un changement de règlement et à son déménagement vers Saint-Roch.

Écoutez Luc Ferrandez en discuter lors de sa chronique, jeudi, à Lagacé le matin.