Le circuit saoudien au bord de la faillite

La LIV Golf ne se porte pas particulièrement: le circuit serait sur le bord de la faillite, faute du financement nécessaire par les Saoudiens.
Le recrutement de joueurs extrêmement payants, notamment, a contribué à un manque de centaines de millions de dollars pour la LIV.
Cette ligue, qui visait initialement à remplacer la PGA, n'a pas connu le succès escompté, souligne le chroniqueur Jean-Michel Bourque.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque expliquer le fond de cette histoire dans Lagacé le matin, jeudi.
«Les Saoudiens présentement sont partout dans le monde du sport, dans la boxe, dans la Formule 1, dans n'importe quoi, dans le monde du sport. Présentement, les Saoudiens investissent beaucoup. On s'est rendu compte que dans la ligue, on mettait beaucoup d'argent, mais on ne venait pas à bout non plus de supplanter la PGA qui demeure, je pense, le circuit de prédilection internationalement.»
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