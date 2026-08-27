Le circuit saoudien au bord de la faillite

La LIV Golf ne se porte pas particulièrement: le circuit serait sur le bord de la faillite, faute du financement nécessaire par les Saoudiens.

Le recrutement de joueurs extrêmement payants, notamment, a contribué à un manque de centaines de millions de dollars pour la LIV.

Cette ligue, qui visait initialement à remplacer la PGA, n'a pas connu le succès escompté, souligne le chroniqueur Jean-Michel Bourque.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque expliquer le fond de cette histoire dans Lagacé le matin, jeudi.