La riposte canadienne dévoilée

Le Canada va répliquer, dollar pour dollar, aux tarifs américains. À compter du 8 septembre, des droits de douane allant jusqu’à 50 % seront imposés sur plus de 700 produits américains.
La stratégie canadienne est-elle la bonne? Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait aller encore plus loin dans sa réplique?
Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas à Lagacé le matin, mercredi.
«Ottawa n’a pas sorti toutes ses armes parce que l’énergie est exclue, la potasse est exclue. Les produits visés par Ottawa sont essentiellement les mêmes produits choisis par Washington. Autrement dit, la réplique du Canada est là, mais Ottawa ne veut pas ouvrir un nouveau front.»