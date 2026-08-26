La riposte canadienne dévoilée

Le Canada va répliquer, dollar pour dollar, aux tarifs américains. À compter du 8 septembre, des droits de douane allant jusqu’à 50 % seront imposés sur plus de 700 produits américains.

La stratégie canadienne est-elle la bonne? Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait aller encore plus loin dans sa réplique?

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas à Lagacé le matin, mercredi.