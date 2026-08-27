Un quatrième policier du poste 39 suspendu

Un quatrième policier du poste 39 a été suspendu au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), concernant les allégations de racisme envers des habitants de Montréal-Nord.

Selon le chef du SPVM, Fady Dagher, les policiers concernés auraient probablement «résisté» aux changements amenés en matière de racisme.

«Je ne fais plus d'interpellations sans motif», explique Fady Dagher, qui ne lancera toutefois pas un moratoire sur les interpellations, comme lui recommande le rapport Interpellations policières et profilage racial.

Écoutez le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, revenir sur cette affaire, à Lagacé le matin avec Patrick Lagacé.

Il se prononce aussi sur l'utilité des caméras corporelles, mi-figue mi-raisin de son point de vue.