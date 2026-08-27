En ce jour de rentrée, il y a un «déferlement» de photos d'enfants sur les réseaux sociaux, souligne le chroniqueur Frédéric Labelle, ce qui n'est pas sans risques pour eux.

Il avertit les parents des dangers liés à l'utilisation de ces photos par des personnes malveillantes les transformant en «deepfakes».

Frédéric Labelle recommande de publier des photos de vos enfants uniquement si elles sont méconnaissables pour éviter leur utilisation malveillante.

Écoutez la chronique aux réseaux sociaux de Frédéric Labelle, à ce sujet, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

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