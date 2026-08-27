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Entente hors cour

Meta devra verser 16 milliards US à des États américains: «C'est des peanuts!»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2026 08:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Meta devra verser 16 milliards US à des États américains: «C'est des peanuts!»
Meta devra verser 16 millions US à des États américains / Adobe Stock / Askar

L'entente hors cour, qui obligera Meta à payer jusqu’à 16,7 milliards de dollars américains à des États américains est minime pour l'entreprise, qui génère 200 milliards de chiffre d’affaires annuellement, selon l'auteur Alain Saulnier.

M. Saulnier pense que cette bataille juridique est toutefois une bonne chose, parce que sans être une reconnaissance légale, il y a dans cette entente une certaine forme d'admission qu'il y a un problème de dépendance.

Hors, selon lui, étaler le montant de plus de 16 milliards sur dix ans est trop peu.

Écoutez Alain Saulnier, auteur des livres Tenir tête aux géants du web et Les barbares numériques, présenter son point de vue sur le sujet à Lagacé le matin.

«Sans vouloir être rabat-joie, il faut quand même dire une chose, c'est que ça concerne que les États où il y a eu cette entente-là. Il y en aura d'autres États où il y a déjà des accusations, comme au Nouveau-Mexique et puis en Floride.»

Alain Saulnier

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