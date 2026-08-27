L'entente hors cour, qui obligera Meta à payer jusqu’à 16,7 milliards de dollars américains à des États américains est minime pour l'entreprise, qui génère 200 milliards de chiffre d’affaires annuellement, selon l'auteur Alain Saulnier.

M. Saulnier pense que cette bataille juridique est toutefois une bonne chose, parce que sans être une reconnaissance légale, il y a dans cette entente une certaine forme d'admission qu'il y a un problème de dépendance.

Hors, selon lui, étaler le montant de plus de 16 milliards sur dix ans est trop peu.

Écoutez Alain Saulnier, auteur des livres Tenir tête aux géants du web et Les barbares numériques, présenter son point de vue sur le sujet à Lagacé le matin.