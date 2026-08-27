Changement de nom pour la compagnie promotionnelle

Le promoteur de boxe québécoise Groupe Yvon Michel (GYM), change de nom pour I-Boxe Promotion.

La compagnie d'Yvon Michel va s'occuper du volet boxe, mais va aussi présenter au sein de l'écurie des athlètes en arts martiaux mixtes (MMA).

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le tour de l'actualité sportive à l'émission Lagacé le matin, jeudi matin.

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