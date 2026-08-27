Sur les routes

Un rapport de la Vérificatrice générale dévoile des manques importants au sein du Service de police de la Ville de Gatineau.

L'analyse révèle une absence de formation adéquate pour la conduite d'urgence, déplorant notamment l'absence de formateur à temps plein et le fait qu'il n'y aurait aucune formation donnée pour adapter la conduite d'urgence en hiver.

Le rapport met également en lumière les limites de l'utilisation du GPS par les policiers, qui emprunteraient rarement le trajet le plus optimal en voiture.

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