Lutte contre la faim

Sur la rue Sainte-Catherine Est à Montréal, l'organisme «Les Pirates verts» propose une initiative unique de recyclage alimentaire.

En récupérant des denrées inutilisées dans de petits commerces ou des établissements comme le CHSLD Santa Cabrini, l'organisme offre des fruits et légumes à 2 $ ainsi que des repas complets pour seulement 1$.

Sans exigence de preuve de revenu, jusqu'à 100 personnes s'y rendent chaque jour.

Mobilisé sans subventions gouvernementales, grâce au soutien d'une entreprise locale, ce projet citoyen offre une aide concrète aux étudiants, familles et personnes seules touchés par la hausse du coût de la vie.

Écoutez Carl Marchand décrire le tout, lors de sa chronique justice et faits divers, mercredi à Lagacé le matin.